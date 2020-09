“Sono contro l’utero in affitto, non contro i gay”. La Cuccarini respinge le accuse di omofobia (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set – Ci si annoia parecchio nella casa del Grande Fratello Vip 5, e si sproloquia di conseguenza. E nel mirino di Tommaso Zorzi, uno degli sfaccendati concorrenti in gara nella Casa, è finita Lorella Cuccarini, che avendo la grave colpa di ragionare con la propria testa e di non essere allineata con il pensiero mainstream è spesso al centro di attacchi da parte di colleghi e altri personaggi da sottobosco dello showbusiness. «Una str…. che mi sta proprio sul ca…» e che «si è espressa contro i diritti gay centocinquantamila volte». Così Zorzi ha definito la presentatrice di fronte alle telecamere. accuse pesanti, infondate, gratuite, rivolte con maleducazione e cafonaggine da un Signor Nessuno che dalla Cuccarini avrebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set – Ci si annoia parecchio nella casa del Grande Fratello Vip 5, e si sproloquia di conseguenza. E nel mirino di Tommaso Zorzi, uno degli sfaccendati concorrenti in gara nella Casa, è finita Lorella, che avendo la grave colpa di ragionare con la propria testa e di non essere allineata con il pensiero mainstream è spesso al centro di attacchi da parte di colleghi e altri personaggi da sottobosco dello showbusiness. «Una str…. che mi sta proprio sul ca…» e che «si è espressai diritti gay centocinquantamila volte». Così Zorzi ha definito la presentatrice di fronte alle telecamere.pesanti, infondate, gratuite, rivolte con maleducazione e cafonaggine da un Signor Nessuno che dallaavrebbe ...

lauraboldrini : In Italia una donna su due subisce #molestie sul lavoro. L’81%, per paura, tace. Ieri la Camera ha approvato mia p… - rubio_chef : 'Noi non le vogliamo: ci deprezzano il valore del bene, sia mai che un giorno i nostri figli dovessero trovarsi in… - GiuliaGrilloM5S : Da oggi è in vigore la Legge 14 agosto 2020, n. 113, nata per individuare misure di prevenzione e contrasto ad atti… - fashionart19 : Tali misure “spesso non colpiscono soltanto il paese contro cui sono dirette, ma riguardano anche i rapporti d'affa… - johnlocke2013 : @f64klicso @luigidimaio I soldi spesi in competenza sono spesi bene. Dovevi scandalizzarti quando i tuoi fenomeni l… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono contro Indagine Kaspersky: in aumento il numero di attacchi informatici contro i sistemi di building automation e l'industria petrolifera e del gas Fortune Italia