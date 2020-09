Smart working, Bruno Scuotto (Fondimpresa): Servono regole per andare oltre l’emergenza (Di venerdì 25 settembre 2020) “Quello di questi mesi non è il vero Smart working, ma una modalità utilizzata in una fase d’emergenza”. Ad affermarlo, in un’intervista ad Avvenire all’indomani dell’incontro tra il ministro Nunzia Catalfo e i sindacati, è Bruno Scuotto, presidente di Fondimpresa. “Solo una regolamentazione ad hoc – aggiunge Scuotto – può sciogliere i nodi che si sono venuti a creare con l’accelerazione, imposta dalla pandemia, del lavoro a distanza”. Ma, attenzione: secondo il presidente di Fondimpresa “serve un quadro chiaro ma anche flessibile”. “Si potrebbe – continua – pure optare per un protocollo, senza per forza scrivere una nuova legge, in cui su ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 settembre 2020) “Quello di questi mesi non è il vero, ma una modalità utilizzata in una fase d’emergenza”. Ad affermarlo, in un’intervista ad Avvenire all’indomani dell’incontro tra il ministro Nunzia Catalfo e i sindacati, è, presidente di. “Solo una regolamentazione ad hoc – aggiunge– può sciogliere i nodi che si sono venuti a creare con l’accelerazione, imposta dalla pandemia, del lavoro a distanza”. Ma, attenzione: secondo il presidente di“serve un quadro chiaro ma anche flessibile”. “Si potrebbe – continua – pure optare per un protocollo, senza per forza scrivere una nuova legge, in cui su ...

