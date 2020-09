Serie C, scongiurato lo sciopero dei calciatori dopo l’accordo sulle liste da 24 (Di venerdì 25 settembre 2020) La Serie C inizierà regolarmente nel weekend del 26-27 settembre. E’ stato scongiurato lo sciopero dei calciatori dopo l’accordo sulle liste dei club che potranno così inserire fino a 24 giocatori con contratto professionistico. L’assocalciatori aveva minacciato lo sciopero negli scorsi giorni e l’inizio del campionato organizzato della Lega Pro sembrava davvero a rischio nonostante le dure risposte del presidente Ghirelli: le due parti hanno poi trovato un accordo con la decisiva mediazione del presidente della Figc Gabriele Gravina e dunque si scenderà in campo in trenta diverse città nel fine settimana. Lo apprende l’Adnkronos. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) LaC inizierà regolarmente nel weekend del 26-27 settembre. E’ statolodeil’accordodei club che potranno così inserire fino a 24 giocatori con contratto professionistico. L’assoaveva minacciato lonegli scorsi giorni e l’inizio del campionato organizzato della Lega Pro sembrava davvero a rischio nonostante le dure risposte del presidente Ghirelli: le due parti hanno poi trovato un accordo con la decisiva mediazione del presidente della Figc Gabriele Gravina e dunque si scenderà in campo in trenta diverse città nel fine settimana. Lo apprende l’Adnkronos.

