Schio-Ragusa in tv | orario | canale e diretta streaming Supercoppa femminile A1 2020

L'Famila Wuber Schio scende sul parquet contro la Passalacqua Ragusa nella semifinale della Supercoppa 2020 di Serie A1 femminile. Tra le mura del Palaromare si assegnerà il trofeo che inaugura la stagione, il secondo avversario sul cammino delle venete sarà Ragusa. La palla a due è in programma per le ore 20.00 di sabato 26 settembre, diretta streaming esclusiva su LBF Tv. Sabato 26 settembre, Ore 20.00 – Famila Wuber Schio vs Passalacqua Ragusa (LBF Tv)

Al Palaromare va in scena la sfida tra Passalacqua Ragusa e Allianz Geas Sesto San Giovanni, ultimo quarto di finale in programma della Supercoppa 2020 di Serie A1 femminile. Il match più equilibrato ...

A1 Femminile - Supercoppa, Schio supera agevolmente Vigarano

La partita inizia all’insegna del Famila Wuber Schio: partono forte le scledensi e mettono subito in seria difficoltà la Dondi Multistore Vigarano, grazie alla mano calda di Harmon e alla insistente p ...

Al Palaromare va in scena la sfida tra Passalacqua Ragusa e Allianz Geas Sesto San Giovanni, ultimo quarto di finale in programma della Supercoppa 2020 di Serie A1 femminile. Il match più equilibrato ...

La partita inizia all'insegna del Famila Wuber Schio: partono forte le scledensi e mettono subito in seria difficoltà la Dondi Multistore Vigarano, grazie alla mano calda di Harmon e alla insistente p ...