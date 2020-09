Scamacca-Genoa, pista di ieri (confermata). Via libera Sassuolo in prestito secco. Ma il Parma c’è ancora (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Genoa ha gli accordi con Mario Balotelli, ma sta seguendo altre piste. Confermato quanto vi abbiamo svelato ieri: il Genoa si è inserito per Gianluca Scamacca, classe 1999, e c’è l’accordo con il Sassuolo per il prestito secco. Ma non escludiamo l’altro club che avevamo citato ieri, il Parma, ancora in corsa e in attesa delle scelte definitive. Foto: sito Ascoli L'articolo Scamacca-Genoa, pista di ieri (confermata). Via libera Sassuolo in prestito secco. Ma il Parma c’è ancora proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 settembre 2020) Ilha gli accordi con Mario Balotelli, ma sta seguendo altre piste. Confermato quanto vi abbiamo svelato: ilsi è inserito per Gianluca, classe 1999, e c’è l’accordo con ilper il. Ma non escludiamo l’altro club che avevamo citato, ilin corsa e in attesa delle scelte definitive. Foto: sito Ascoli L'articolodi). Viain. Ma ilc’èproviene da ...

