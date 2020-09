Sabiri alla Salernitana via Lazio: nessuna sorpresa (Di venerdì 25 settembre 2020) Due giorni fa vi avevamo anticipato la sorpresa Abdelhamid Sabiri per la Salernitana, centrocampista classe 1996 in uscita dal Paderborn. Aggiungendo subito dopo che Sabiri sarebbe andato a Salerno via Lazio (stessa proprietà). Non ci sono state sorprese, Sabiri è già in Italia, pronto per le visite e per la nuova esperienza in Serie B. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 settembre 2020) Due giorni fa vi avevamo anticipato laAbdelhamidper la, centrocampista classe 1996 in uscita dal Paderborn. Aggiungendo subito dopo chesarebbe andato a Salerno via(stessa proprietà). Non ci sono state sorprese,è già in Italia, pronto per le visite e per la nuova esperienza in Serie B. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

