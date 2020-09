Rossana Rossanda | una vita dalla parte del torto

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Ci mettemmodelvisto che tutti gli altri posti erano occupati” (Bertold Brecht) Ieri c’era a Roma la commemorazione di. Non l’ho conosciuta di persona, l’ho conosciuta solo leggendo il libro “Ragazza del secolo scorso” e solo sentendo i racconti di chi l’ha avuto la fortuna di incontrarla nella sua. Non era umile e non era “simpatica” ma era assolutamente coerente oltre che dotata di una intelligenza profonda ed acutissima. L’associo sempre al Manifesto (il giornale da lei fondato) e al “”. Non seguiva la convenienza, ma seguiva, senza se e senza ma, i suoi convincimenti più profondi. Deputata del PCI, espresse la sua adesione piena e ...