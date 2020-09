Ricordi un inverno senza raffreddore? Ragiona con il tuo cervello, guarda i dati scientifici e NO AL PANICO! (Di venerdì 25 settembre 2020) Pensieri sulla crisi del Coronavirus e su come andare avanti da ora in poi di Daniel Jeanmonod MD, Professore Emerito di Neurochirurgia presso l’Università di Zurigo e Fisiologia e Neuroscienze presso la New York University Nel contesto dell’attuale travolgente ondata di panico mondiale da COVID-19, questo testo ha l’obiettivo di fornire, su base scientifica differenziata, una visione diversa della crisi del Coronavirus rispetto a quella ancora prevalentemente presentata dai media mainstream e utilizzata da molti governi e dai loro esperti per mantenere le misure di protezione imposte a intere popolazioni. Verranno presentati dati scientifici e proposte basate su di essi, riunendo ciò che molti scienziati, medici, economisti e avvocati hanno già affermato negli ultimi mesi. L’ondata di panico e il ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 25 settembre 2020) Pensieri sulla crisi del Coronavirus e su come andare avanti da ora in poi di Daniel Jeanmonod MD, Professore Emerito di Neurochirurgia presso l’Università di Zurigo e Fisiologia e Neuroscienze presso la New York University Nel contesto dell’attuale travolgente ondata di panico mondiale da COVID-19, questo testo ha l’obiettivo di fornire, su base scientifica differenziata, una visione diversa della crisi del Coronavirus rispetto a quella ancora prevalentemente presentata dai media mainstream e utilizzata da molti governi e dai loro esperti per mantenere le misure di protezione imposte a intere popolazioni. Verranno presentatie proposte basate su di essi, riunendo ciò che molti scienziati, medici, economisti e avvocati hanno già affermato negli ultimi mesi. L’ondata di panico e il ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricordi inverno Il console di Francia a Napoli alla presentazione del libro "Un mattino d'inverno" Il Denaro Il console di Francia a Napoli alla presentazione del libro “Un mattino d’inverno”

Inizia da “Un mattino d’inverno” ispirato da una storia vera ... Narra in prima persona, lei, diventando Julie, Philippe le affida la parola, i ricordi sono avvincenti. Sembra di vederlo: in questo ...

Un mondo di donne: «Quando ti succede una cosa enorme non la superi: devi sistemarla a fianco»

«Eravamo quattro amiche, alla soglia di quel viaggio, ma in realtà con noi c’erano moltissime altre donne: un’intera comunità che principiava dalle nostra madri e dalle madri delle nostre madri», scri ...

