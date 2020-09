Richiamo aspirapolvere 2 in 1 Silvercrest Lidl per rischio incendio ma rimborso totale (Di venerdì 25 settembre 2020) Chi ha recentemente acquistato un aspirapolvere 2 in 1 Silvercrest Lidl farà bene a riporre immediatamente il prodotto nella sua confezione di acquisto e comunque non utilizzarlo. In effetti, è stato appena predisposto un Richiamo proprio per questo articolo che solo di recente è stato messo in vendita presso i negozi della nota catena di supermercati. L’azienda Hoyer HandelGmbH ha fornito proprio alla Lidl l’aspirapolvere ricaricabile di ultima generazione. Quest’ultimo è stato messo in vendita solo pochi giorni fa ossia il 17 settembre, perché incluso in uno degli ultimi volantini della catena. Il prodotto in se ha i seguenti connotati identificativi: il modello incriminato è il SHAZ 22.2 D5 a marchio ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Chi ha recentemente acquistato un2 in 1farà bene a riporre immediatamente il prodotto nella sua confezione di acquisto e comunque non utilizzarlo. In effetti, è stato appena predisposto unproprio per questo articolo che solo di recente è stato messo in vendita presso i negozi della nota catena di supermercati. L’azienda Hoyer HandelGmbH ha fornito proprio allal’ricaricabile di ultima generazione. Quest’ultimo è stato messo in vendita solo pochi giorni fa ossia il 17 settembre, perché incluso in uno degli ultimi volantini della catena. Il prodotto in se ha i seguenti connotati identificativi: il modello incriminato è il SHAZ 22.2 D5 a marchio ...

