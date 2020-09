Parigi, attentato vicino alla sede di Charlie Hebdo (Di venerdì 25 settembre 2020) Un atto di terrorismo è avvenuto poco fa a Parigi, a due passi dalla vecchia sede di Charlie Hebdo. Un uomo, forse due, hanno colpito a coltellate alcuni passanti ferendo almeno 4 persone, forse 5. Una di queste come si vede da questo video è in gravi condizioni. Immediato l'arrivo della Polizia che ha di fatto ingaggiato una vera e propria caccia all'uomo, al momento senza esito. Leggi su panorama (Di venerdì 25 settembre 2020) Un atto di terrorismo è avvenuto poco fa a, a due passi dvecchiadi. Un uomo, forse due, hanno colpito a coltellate alcuni passanti ferendo almeno 4 persone, forse 5. Una di queste come si vede da questo video è in gravi condizioni. Immediato l'arrivo della Polizia che ha di fatto ingaggiato una vera e propria caccia all'uomo, al momento senza esito.

