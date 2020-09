Oncologo a medici, 'per aiutare a smettere di fumare slogan 'fallo o muori' non funziona' (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - Il perentorio 'smetti di fumare o morirai' con cui alcuni medici cercano ancora di convincere i pazienti sui rischi correlati alle sigarette "non funziona e va cambiato". E' il suggerimento di David Khayat, ex presidente del National Cancer Institute e responsabile dell'Oncologia medica al Clinique Bizet (Parigi), nel suo intervento alla seconda e ultima giornata del terzo convegno - l'anno scorso svoltosi ad Atene e quest'anno online per la pandemia Covid-19 - 'The Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction' promosso dall'Università di Tessalonica e dall'Università di Patrasso in Grecia. "Come dottore non posso accettare 'smetti o muori' come l'unica scelta che si offre ad un paziente fumatore; ricordo che il 64% di quelli con una diagnosi di tumore continua a ... Leggi su iltempo (Di venerdì 25 settembre 2020) Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - Il perentorio 'smetti dio morirai' con cui alcunicercano ancora di convincere i pazienti sui rischi correlati alle sigarette "none va cambiato". E' il suggerimento di David Khayat, ex presidente del National Cancer Institute e responsabile dell'Oncologia medica al Clinique Bizet (Parigi), nel suo intervento alla seconda e ultima giornata del terzo convegno - l'anno scorso svoltosi ad Atene e quest'anno online per la pandemia Covid-19 - 'The Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction' promosso dall'Università di Tessalonica e dall'Università di Patrasso in Grecia. "Come dottore non posso accettare 'smetti o' come l'unica scelta che si offre ad un paziente fumatore; ricordo che il 64% di quelli con una diagnosi di tumore continua a ...

TV7Benevento : Oncologo a medici, 'per aiutare a smettere di fumare slogan 'fallo o muori' non funziona'... - zazoomblog : Oncologo a medici per aiutare a smettere di fumare slogan fallo o muori non funziona - #Oncologo #medici #aiutare… - zazoomblog : Oncologo a medici per aiutare a smettere di fumare slogan fallo o muori non funziona - #Oncologo #medici #aiutare… - oarcu_lodit : @debufred @iparchia Hint. Il tumore esisteva pure prima della grande distribuzione di massa, e la mortalità era del… - _Carmen_I : RT @rainiero43: @carlo_taormina Moltissimi medici denunciano la farsapandemia. Smettetela di fare terrorismo. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Oncologo medici Oncologo a medici, 'per aiutare a smettere di fumare slogan 'fallo o muori' non funziona' Adnkronos Fumo, esperti: 'Innovare politiche di controllo con dispositivi a rischio ridotto'

Dalla Spagna è arrivata la testimonianza di Fernando Fernandez Bueno, chirurgo oncologo dell'Hospital Central ... conclusioni - Poi occorre spiegare ai medici di famiglia che ci sono dispositivi ...

Oncologo a medici, 'per aiutare a smettere di fumare slogan 'fallo o muori' non funziona'

Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - Il perentorio 'smetti di fumare o morirai' con cui alcuni medici cercano ancora di convincere i pazienti sui rischi correlati alle sigarette "non funziona e va cambi ...

Dalla Spagna è arrivata la testimonianza di Fernando Fernandez Bueno, chirurgo oncologo dell'Hospital Central ... conclusioni - Poi occorre spiegare ai medici di famiglia che ci sono dispositivi ...Roma, 25 set. (Adnkronos Salute) - Il perentorio 'smetti di fumare o morirai' con cui alcuni medici cercano ancora di convincere i pazienti sui rischi correlati alle sigarette "non funziona e va cambi ...