Nancy Brilli è stata “Adua Del Vesco” | spunta la fiction con il nome dell’attrice del GF Vip

Diventa sempre più inquietante la storia che gira dietro la Ares Film, agenzia che produceva fiction di successo con protagonisti molti nomi dello spettacolo: da Adua Del Vesco a Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Nancy Brilli, Giuliana De Sio e Francesco Testi. Nancy Brilli è Adua Del Vesco (in una fiction) Proprio in una fiction che...

1In una vecchia fiction targata Ares Film, Nancy Brilli è stata Adua Del Vesco ed è stata con Gabriel Garko: il dettaglio inquietante In questi giorni a far discutere l’Italia intera è l’Ares Gate, po ...

Ares Film | ‘Tinì Cansino ebbe dei problemi con Alberto Tarallo’

Hanno destato scalpore le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra in merito alla Ares Film. I due, al Grande Fratello Vip 5, hanno parlato in termini certamente non positivi della casa di ...

