Morata: "Sognavo di tornare, Pirlo è perfetto per la Juve. CR7? Felice di ritrovarmi" (Di venerdì 25 settembre 2020) L'attaccante spagnolo, di nuovo in bianconero, è stato ufficialmente presentato in conferenza stampa Leggi su 90min (Di venerdì 25 settembre 2020) L'attaccante spagnolo, di nuovo in bianconero,; stato ufficialmente presentato in conferenza stampa

romeoagresti : #Morata: 'Non mi nascondo: il mio sogno da bambino era quello di giocare per l'Atletico. Ma la Juve ha creduto in m… - Francymolly_80 : RT @romeoagresti: #Morata: 'Non mi nascondo: il mio sogno da bambino era quello di giocare per l'Atletico. Ma la Juve ha creduto in me quan… - carmela19921 : RT @romeoagresti: #Morata: 'Non mi nascondo: il mio sogno da bambino era quello di giocare per l'Atletico. Ma la Juve ha creduto in me quan… - salvatore3269 : RT @romeoagresti: #Morata: 'Non mi nascondo: il mio sogno da bambino era quello di giocare per l'Atletico. Ma la Juve ha creduto in me quan… - salvatore3269 : RT @GoalItalia: #Morata si ripresenta alla Juventus: 'Sognavo di tornare, voglio segnare tanto ma l'importante è vincere' ?? https://t.co… -