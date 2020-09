“Mi mancherà…”. Giorgio Manetti torna su Gemma Galgani: parole scritte nere su bianco (Di venerdì 25 settembre 2020) E Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma Galgani. L’ex cavaliere ed ex compagno della dama ha rilasciato una nuova intervista a Uomini e Donne Magazine e, sorpresa delle sorprese, ha voluto dire la sua dopo la notizia del lifting al viso a cui la dama si è sottoposta durante l’estate. Gemma, 70 anni, ha infatti inaugurato la nuova stagione di UeD con questa rivelazione quando, nella prima puntata, ha mostrato a tutti il suo ‘nuovo’ aspetto. La decisione di sottoporsi a questo ritocchino ha diviso il pubblico: da un lato c’è chi ha apprezzato, dall’altro c’è chi l’ha criticata, come Tina Cipollari naturalmente. Lei, dal canto suo, è molto soddisfatta del risultato raggiunto grazie alla professionalità ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Ea parlare di. L’ex cavaliere ed ex compagno della dama ha rilasciato una nuova intervista a Uomini e Donne Magazine e, sorpresa delle sorprese, ha voluto dire la sua dopo la notizia del lifting al viso a cui la dama si è sottoposta durante l’estate., 70 anni, ha infatti inaugurato la nuova stagione di UeD con questa rivelazione quando, nella prima puntata, ha mostrato a tutti il suo ‘nuovo’ aspetto. La decisione di sottoporsi a questo ritocchino ha diviso il pubblico: da un lato c’è chi ha apprezzato, dall’altro c’è chi l’ha criticata, come Tina Cipollari naturalmente. Lei, dal canto suo, è molto soddisfatta del risultato raggiunto grazie alla professionalità ...

