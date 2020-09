Maltempo | Salerno colpita da una violenta tromba d’aria | il vortice arriva dal mare – Il video

(Di venerdì 25 settembre 2020) Unad’aria si è abbattuta sunella mattinata del 25 settembre, portando devastazione lungo tutto il suo percorso. Ilsi è formato in, ma lentamente ha raggiunto la costa. A farne le spese soprattutto il quartiere Torrione, nella zona orientale della città. Alberi sradicati, tensostrutture divelte e tante auto danneggiate. In frantumi anche il vetro della porta di un autobus, colpito da un oggetto trasportato dal vento, mentre la chiusura di alcune strade che conducono in centro ha causato disagi alla viabilità. In campo gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, oltre al sindaco di, Vincenzo Napoli, che ha effettuato un primo sopralluogo nelle zone più colpite.: @007Vincentxxx / ...

Milano, 25 set. (askanews) - Allerta maltempo in Italia, con piogge intense e temporali su molte regioni. Una tromba d'aria si è abbattuta su Salerno e un'altra su Genova nella notte, provocando danni ...(ALLERTA ARANCIONE IN SETTE REGIONI - LE PREVISIONI METEO IN CAMPANIA - LE ). I danni in città. Ingenti i danni provocati sia agli arredi dei locali sia alle abitazioni e alle auto parcheggiate in str ...