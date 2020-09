Lecce-Pordenone in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di venerdì 25 settembre 2020) Lecce-Pordenone sarà visibile in tv? Ecco data, orario e informazioni sulla diretta streaming del match della prima giornata di Serie B 2020/2021. Le due compagini si sarebbero potute ritrovare in Serie A in questa stagione, ma i salentini sono retrocessi all’ultima giornata e i ramarri sono arrivati fino alle semifinali playoff venendo poi eliminati. Calcio d’inizio alle ore 14 di sabato 26 settembre, diretta in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020)sarà visibile in tv? Eccoe informazioni sulladel match della prima giornata di. Le due compagini si sarebbero potute ritrovare inA in questa stagione, ma i salentini sono retrocessi all’ultima giornata e i ramarri sono arrivati fino alle semifinali playoff venendo poi eliminati. Calcio d’inizio alle ore 14 di sabato 26 settembre,in esclusiva sulla piattaforma Dazn.

andreapezzoni87 : 1^ giornata #SerieB Oggi Monza ??? Spal h16,45 Domani, h14 Brescia ??? Ascoli Cosenza ??? Entella Frosinone ??? Empoli… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Calcio - Lecce-Pordenone – Domani parte la Serie B giallorossa - U.S. Lecce Lega B - OfficialUSLecce : #LecPor Si torna in campo! I convocati di mister Corini per l'esordio in campionato di domani pomeriggio alle 14:00… - LecceCalcio : Debutto in Serie B per il Lecce: ecco i convocati per il match contro il Pordenone - - LecceCalcio : GdM – Pederzoli: “Lecce-Pordenone? Partita aperta a qualsiasi risultato, con una leggera preferenza per i gialloros… -