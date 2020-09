Le Ragazze, le nuove puntate su Rai 3 (Di venerdì 25 settembre 2020) Le Ragazze tornano su Rai 3 ed è sempre un piacere ritrovarle. La nuova stagione del programma ideato e realizzato da Pesci Combattenti viene inaugurata da un parterre di storie che ingolosisce alla sola lettura: nella prima puntata, in onda da questa sera, venerdì 25 settembre, su Rai 3 dalle 21.15 si incrociano donne e vicende che sarebbero da trasferire in blocco nelle Teche non solo Rai, ma della cultura e della storia sociale d’Italia. Intanto partiamo dalla formula del programma, che non cambia nella sostanza anche se non ritrova la conduzione di Gloria Guida, voce e nocchiera del pubblico tra le storie di puntata nelle ultime due stagioni: resta inalterata, infatti, la struttura adottata nel passaggio dall’access prime time, ovvero il racconto di quattro diverse storie che coprono un arco che va dagli anni ’40 a oggi al primo ... Leggi su blogo (Di venerdì 25 settembre 2020) Letornano su Rai 3 ed è sempre un piacere ritrovarle. La nuova stagione del programma ideato e realizzato da Pesci Combattenti viene inaugurata da un parterre di storie che ingolosisce alla sola lettura: nella prima puntata, in onda da questa sera, venerdì 25 settembre, su Rai 3 dalle 21.15 si incrociano donne e vicende che sarebbero da trasferire in blocco nelle Teche non solo Rai, ma della cultura e della storia sociale d’Italia. Intanto partiamo dalla formula del programma, che non cambia nella sostanza anche se non ritrova la conduzione di Gloria Guida, voce e nocchiera del pubblico tra le storie di puntata nelle ultime due stagioni: resta inalterata, infatti, la struttura adottata nel passaggio dall’access prime time, ovvero il racconto di quattro diverse storie che coprono un arco che va dagli anni ’40 a oggi al primo ...

Le ragazze dell'Under 15 e 17 ... mentre dal 6 al 12 di nuovo a Sestola con tutti gli altri gruppi a rotazione. Giornate di lavoro intenso in palestra e in sala pesi, ma anche importanti ...

