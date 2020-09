Iran | l’ambasciatore Terzi scende in campo contro gli episodi di crudeltà

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 settembre 2020) L’Ambasciatore Giuliodi Sant’Agata ha rilasciato una importante dichiarazione: “La notizia dell’impiccagione del wrestleriano Navid Afkari, sabato scorso, ha segnato l’ennesima giornata di lutto nella storia di un regime malvagio che da più di quarant’anni non perde occasione di mostrare il proprio disprezzo per i valori di libertà, giustizia, democrazia e stato di diritto». A nulla sono servite le mobilitazioni e i numerosi appelli della società civile di tutto il mondo, della comunità sportiva internazionale, e persino l’accorato appello del presidente statunitense Donald Trump con un suo tweet. Il regime più terrorista e assassino del mondo ha incrementato il record assoluto di Paese con più esecuzioni capitali in rapporto alla popolazione. E, ...