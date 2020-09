Inter | Marotta | ' No a grandi investimenti' Conte | ' Uniti per la vittoria'

(Di venerdì 25 settembre 2020) La pace nerazzurra sancita un mese fa ha trovato solennità oggi, con l'allenatore e l'amministratore delegato seduti accanto in una conferenza dall'altissimo valore simbolico: 'Tutti i confronti tra ...

Inter : KICK OFFLa conferenza di inizio stagione di mister Antonio Conte e del CEO sport Giuseppe Marotta - DiMarzio : Dal #calciomercato al rapporto con #Conte. #Inter, le parole di #Marotta - SkySport : La conferenza ora su Sky Sport 24 - OrsoCroato17 : RT @SandroSca: Ferrari Anastasi Tardelli Trap De Agostini Serena Schillaci Lippi Peruzzi Sousa Jugovic Davids Vieri Ibra Vieira Asa Marotta… - elbauscia : RT @marifcinter: #Marotta: 'Non è stato trascurato niente e devo dire che il concetto di credibilità ci trova perfettamente allineati. Noi… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Marotta

Parola ad Antonio Conte e Beppe Marotta, per la prima conferenza stampa della stagione, alla vigilia del debutto in campionato sabato (ore 20.45) a San Siro contro la Fiorentina. Ha sottolineato l’all ...Nella conferenza stampa della vigilia dell'esordio dell'Inter in Campionato ha parlato, insieme ad Antonio Conte, anche Giuseppe Marotta che ha fatto una panoramica sul progetto nerazzurro, partendo p ...