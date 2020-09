Inter Fiorentina, i convocati di Iachini: out Pulgar (Di venerdì 25 settembre 2020) Fiorentina Inter, i convocati di Giuseppe Iachini per la sfida di domani sera a San Siro contro i nerazzurri: out Pulgar Giuseppe Iachini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro l’Inter. Out Pulgar, c’è Pezzella. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.Difensori: Biraghi, Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Montiel, Saponara, Borja Valero.Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020), idi Giuseppeper la sfida di domani sera a San Siro contro i nerazzurri: outGiuseppeha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani sera contro l’. Out, c’è Pezzella. Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.Difensori: Biraghi, Caceres, Ceccherini, Dalle Mura, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Montiel, Saponara, Borja Valero.Attaccanti: Chiesa, Cutrone, Kouame, Ribery, Vlahovic. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : La conferenza stampa di #Conte pre #InterFiorentina - Inter : ?? | FOTO Inizia la settimana del nostro ritorno in @SerieA! ??? Al lavoro verso #InterFiorentina ??… - Inter : ????? | ALLENAMENTO Doppia seduta per i nerazzurri al Centro Sportivo Suning, tutte le foto ??… - planetwin365ita : Ad un mese dalla deludente finale di Europa League, l‘#Inter riparte per la nuova stagione con diversi acquisti di… - arthurbarcelosz : Serie A 20/21, Inter-Fiorentina -