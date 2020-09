Inter-Fiorentina, Conte alla vigilia: “Vidal si sta inserendo bene, ho un obiettivo. Eriksen e Hakimi…” (Di venerdì 25 settembre 2020) Parola ad Antonio Conte.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell'Inter, Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, in programma sabato sera a San Siro (fischio d'inizio alle ore 20.45): dal rapporto con la società meneghina, al momento della sua squadra. Ma non solo..."Abbiamo lavorato molto bene e sono soddisfatto. Non abbiamo avuto molto tempo, ma ho visto voglia. Siamo pronti per iniziare questo nuovo campionato e sicuri di poter migliorare. Cercheremo di fare del nostro meglio. Vidal e Kolarov hanno portano sicuramente esperienza. Hakimi ha 21 anni, sta facendo una carriera importante. D'accordo con il club abbiamo valutato e adottato una strategia che tiene conto dei costi-ricavi in questa particolare ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Parola ad Antonio.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell'venuto in conferenza stampadella sfida contro la, in programma sabato sera a San Siro (fischio d'inizio alle ore 20.45): dal rapporto con la società meneghina, al momento della sua squadra. Ma non solo..."Abbiamo lavorato moltoe sono soddisfatto. Non abbiamo avuto molto tempo, ma ho visto voglia. Siamo pronti per iniziare questo nuovo campionato e sicuri di poter migliorare. Cercheremo di fare del nostro meglio. Vidal e Kolarov hanno portano sicuramente esperienza. Hakimi ha 21 anni, sta facendo una carriera importante. D'accordo con il club abbiamo valutato e adottato una strategia che tiene conto dei costi-ricavi in questa particolare ...

