In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Settembre | Siamo circondati | gli errori degli altri Covid-2 la vendetta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 settembre 2020)-19 Tutti glidi Madrid e Londra “Ritardi e sbagli nei tracciamenti” Lo studio sui Paesi più in difficoltà. The Lancet. L’analisi. Tra le carenze di Spagna e Regno Unito la rivista indica l’assenza di criteri pubblici per le restrizioni di Marco Pasciuti L’Ingegner Golpe di Marco Travaglio Mentre gli elettori e gli eletti 5Stelle si domandano se il loro movimento abbia ancora un senso, ci ha pensato Carlo De Benedetti, padrone del nuovo giornale senza padroni, a dissipare i loro dubbi. L’haa Piazzapulita, davanti al conduttore che lo auscultava come l’oracolo di Delfi e a Bersani che lo riduceva in … L’intervista “La crisi 5Stelle era inevitabile: basta coi capi, guida condivisa” Roberto Fico, Presidente della Camera di Luca ...