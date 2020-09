Grande Fratello Vip anticipazioni: due ex concorrenti tornano in casa (VIDEO) (Di venerdì 25 settembre 2020) Nell’ultima puntata di casa Chi, il social talk incentrato principalmente sulle vicende che riguardano il gossip, è stata sganciata una bomba sul GF VIP. Gabriele Parpiglia ha fatto delle anticipazioni molto interessanti sul Grande Fratello Vip. A quanto pare, gli ingressi in casa non sarebbero finiti qui. Due nuovi concorrenti potrebbero prendere parte al reality show. Si tratta di due ragazzi, belli e muscolosi, che hanno già partecipato a delle precedenti edizioni del programma. Di chi si stratta? Di Luca e Gianmarco Onestini. Le anticipazioni di Parpiglia sul Grande Fratello Vip Il programma casa Chi vede come protagonisti alcuni volti popolari, tra cui, Luca Onestini, Ivana Mrazova, Gabriele ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 settembre 2020) Nell’ultima puntata diChi, il social talk incentrato principalmente sulle vicende che riguardano il gossip, è stata sganciata una bomba sul GF VIP. Gabriele Parpiglia ha fatto dellemolto interessanti sulVip. A quanto pare, gli ingressi innon sarebbero finiti qui. Due nuovipotrebbero prendere parte al reality show. Si tratta di due ragazzi, belli e muscolosi, che hanno già partecipato a delle precedenti edizioni del programma. Di chi si stratta? Di Luca e Gianmarco Onestini. Ledi Parpiglia sulVip Il programmaChi vede come protagonisti alcuni volti popolari, tra cui, Luca Onestini, Ivana Mrazova, Gabriele ...

