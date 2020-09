Elena Ceste, reperti scomparsi? Niente affatto, Tribunale smentisce pool Buoninconti (Di venerdì 25 settembre 2020) Caso Elena Ceste: reperti di indagine spariti? Niente affatto. Il Tribunale di Asti smentisce categoricamente quanto denunciato dal nuovo team difensivo di Michele Buoninconti nelle scorse ore. Caso Elena Ceste, reperti scomparsi? Niente affatto Il presidente del Tribunale Giancarlo Girolami attraverso una nota ufficiale replica alla denuncia fatta nei giorni scorsi dalla Falco investigazioni, l’agenzia di Lucca che da alcuni mesi sta svolgendo indagini difensive per conto dell’ex vigile del fuoco condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione per il delitto della moglie e l’occultamento del suo cadavere, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Casodi indagine spariti?. Ildi Asticategoricamente quanto denunciato dal nuovo team difensivo di Michelenelle scorse ore. CasoIl presidente delGiancarlo Girolami attraverso una nota ufficiale replica alla denuncia fatta nei giorni scorsi dalla Falco investigazioni, l’agenzia di Lucca che da alcuni mesi sta svolgendo indagini difensive per conto dell’ex vigile del fuoco condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione per il delitto della moglie e l’occultamento del suo cadavere, ...

