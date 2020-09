Da Fellini a Chagall | Milano torna in mostra | un anno di grandi appuntamenti

Ultime Notizie dalla rete : Fellini Chagall

Leggo.it

Milano - L’autunno milanese vede in tutte le sedi del Comune di Milano la ripresa dell’attività espositiva con un calendario di quasi 50 mostre che si estende fino all’estate 2021, e oltre (gli ingres ...L'omaggio a Federico Fellini Condividi "I Talenti delle Donne ... a Palazzo Reale durante la prossima estate. La mostra "Chagall. love and life" al Mudec Condividi E per concludere, fra le ...