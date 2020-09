Chi è l’ex fidanzata influencer di Denis Dosio (Di venerdì 25 settembre 2020) Il giovane influencer Denis Dosio, diventato famoso sulla piattaforma Tik Tok facendo impazzire migliaia di ragazze sul web, con il suo fisico scultoreo, pelle abbronzata e occhi seducenti ha già un’ex fidanzata, abbastanza conosciuta nel mondo dei social, Aurora Celli. Con Aurora c’è stato un flirt durato davvero poco che però è stato al centro del gossip data la sua fama. Ora sembra che le loro strade si siano divise e che tra i due non ci sia più nulla, se non un rapporto di amicizia. Il motivo per cui si sono lasciati l’ha spiegato lui stesso in un video dove raccontava che fossero troppo distanti per potersi vivere la loro storia d’amore e che entrambi sentivano la necessità di essere più vicini. Chi è l’ex ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Il giovane, diventato famoso sulla piattaforma Tik Tok facendo impazzire migliaia di ragazze sul web, con il suo fisico scultoreo, pelle abbronzata e occhi seducenti ha già un’ex, abbastanza conosciuta nel mondo dei social, Aurora Celli. Con Aurora c’è stato un flirt durato davvero poco che però è stato al centro del gossip data la sua fama. Ora sembra che le loro strade si siano divise e che tra i due non ci sia più nulla, se non un rapporto di amicizia. Il motivo per cui si sono lasciati l’ha spiegato lui stesso in un video dove raccontava che fossero troppo distanti per potersi vivere la loro storia d’amore e che entrambi sentivano la necessità di essere più vicini. Chi è l’ex ...

