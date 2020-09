Chi è Alberto Tarallo, il “Lucifero dell’Ares Gate” (Di venerdì 25 settembre 2020) A lanciare la notizia è stato Dagospia, che ha rivelato la scelta di Alberto Tarallo dell’Ares Gate di diffidare Mediaset. Anche se, è bene specificare, che durante i vari programmi televisivi non è mai stato fatto il suo nome, ma sono stati gli utenti della rete che lo hanno collegato alle vicende emerse dal Grande Fratello Vip e non l’azienda e i suoi dipendenti. Il portale ha fatto notare che anche Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, che ha confermato di conoscere questa realtà attraverso altri personaggi noti che le hanno confermato tutto, ha smesso improvvisamente di parlare dell’argomento e probabilmente anche Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip nella diretta di questa sera sceglierà di non parlare di quello che è successo, ma è ancora tutto da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) A lanciare la notizia è stato Dagospia, che ha rivelato la scelta didell’Ares Gate di diffidare Mediaset. Anche se, è bene specificare, che durante i vari programmi televisivi non è mai stato fatto il suo nome, ma sono stati gli utenti della rete che lo hanno collegato alle vicende emerse dal Grande Fratello Vip e non l’azienda e i suoi dipendenti. Il portale ha fatto notare che anche Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, che ha confermato di conoscere questa realtà attraverso altri personaggi noti che le hanno confermato tutto, ha smesso improvvisamente di parlare dell’argomento e probabilmente anche Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip nella diretta di questa sera sceglierà di non parlare di quello che è successo, ma è ancora tutto da ...

Alberto_zz0 : @borghi_claudio Emerge in base a quanto chi la valuta è intelligente. Se fa il ministro per i piddini, si parte male. - Michele_Arnese : RT @ivan13728625: Siamo di fronte ad un cambio epocale in nome dalla Privacy degli utenti! Sarà davvero così? O magari, quello che esce dal… - ivan13728625 : Siamo di fronte ad un cambio epocale in nome dalla Privacy degli utenti! Sarà davvero così? O magari, quello che es… - Notiziedi_it : Chi è Alberto Tarallo compagno di Teodosio Losito? Età, Ares e fiction - alberto_sanavia : #25settembre 1319, #Venezia: si stabilisce che nel giorno di S. #Barbara (#4dicembre) si estraggano i nomi dei giov… -