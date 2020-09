Bonus 110%, presto in vigore i due decreti su asseverazioni e requisiti (Di venerdì 25 settembre 2020) Definiti, ultimata la stesura e via libera anche dalla Corte dei Conti: gli ultimi due provvedimenti per chiudere il cerchio delle regole per applicare il superBonus sono pronti, a giorni saranno in Gazzetta Ufficiale Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 25 settembre 2020) Definiti, ultimata la stesura e via libera anche dalla Corte dei Conti: gli ultimi due provvedimenti per chiudere il cerchio delle regole per applicare il supersono pronti, a giorni saranno in Gazzetta Ufficiale

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 110% Bonus 110 per condominio: 3 cose da fare prima di iniziare i lavori InvestireOggi.it PESCARA, DAL 19 OTTOBRE DISPONIBILE ONLINE E NEGLI UFFICI POSTALI IL SUPERBONUS 110%

PESCARA – Poste Italiane sostiene la ripresa economica del Paese, nel quadro delle misure previste dal Decreto Rilancio, attraverso il servizio di “cessione del credito di imposta” con il quale offre ...

Superbonus edilizio, presentate a Palermo le prime richieste, ecco come ottenere assistenza

Tutti oggi parlano di super bonus al 110% per sistemare le facciate gli edifici condominiali che necessitano di interventi urgenti di ristrutturazione, ma pochi oggi sono in grado di trovare facilment ...

