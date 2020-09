Allerta Meteo, il sindaco Mastella chiede attenzione a corsi d’acqua e alberi (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIL sindaco -PREMESSO che è stato emanato l’AVVISO DI Allerta Meteo-IDROGEOLOGICA E IDRAULICAREGIONE CAMPANIA-Avviso n. 30/2020- valido dalle ore 6,00 di sabato 26 c.m. fino alle ore 6,00 di domenica 27/09/2020; Visto il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile e il Bollettino Meteorologico Regionale, con riferimento al vigente sistema di allettamento regionale, adeguato con D.P.G,R. n. 245/2017 alle indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile di cui alla circolare; LA SALA OPERATIVA REGIONALE UNIFICATA APPLICA: FASE OPERATIVA ATTUALE attenzione – FASE OPERATIVA PREVISTA attenzione attenzione; prot. n. 7117/2016, IL CENTRO FUNZIONALE ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIL-PREMESSO che è stato emanato l’AVVISO DI-IDROGEOLOGICA E IDRAULICAREGIONE CAMPANIA-Avviso n. 30/2020- valido dalle ore 6,00 di sabato 26 c.m. fino alle ore 6,00 di domenica 27/09/2020; Visto il Bollettino di Vigilanzarologica Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile e il Bollettinorologico Regionale, con riferimento al vigente sistema di allettamento regionale, adeguato con D.P.G,R. n. 245/2017 alle indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile di cui alla circolare; LA SALA OPERATIVA REGIONALE UNIFICATA APPLICA: FASE OPERATIVA ATTUALE– FASE OPERATIVA PREVISTA; prot. n. 7117/2016, IL CENTRO FUNZIONALE ...

Tg1Raiofficial : Ritrovato senza vita il runner scomparso ieri nel varesotto. L'uomo stava correndo nei boschi quando è stato sorpre… - DPCgov : ? Ci avete mai fatto caso che nei nostri bollettini di allerta meteo-idro l’Italia non è suddivisa nei classici con… - Arsodendro : Arriva il vento e l'allerta meteo. - NapoliToday : #Cronaca Allerta meteo: il sindaco chiude le scuole anche domani - _jiminsjamss_ : per allerta meteo la scuola inizi era il 30.... EH A STO PUNTO NON ANDIAMO PROPRIO A SCUOLA, OK CHE SAREBBE LA COSA… -