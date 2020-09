Alessia Marcuzzi affranta a Temptation Island | la conduttrice non ce la fa

(Di venerdì 25 settembre 2020) Lasta riscuotendo un grande successo con la sua trasmissioneche sta appassionando tanti italiani. Purtroppo, però, così come riscontrabile da uno scatto pubblicato dalla stessa, durante il reality love ha mostrato segni di cedimento. Scopriamo subito il perché attraverso il suo post. Una puntata molto forte Mercoledì scorso, su … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di Marcuzzi - Corriere : «Ulisse» di Alberto Angela batte con 3,1 milioni di spettatori «Temptation Island» di M... - trash_italiano : Alessia Marcuzzi la vedo troppo bene a #TemptationIsland. - modamadeinitaly : I Miei Tutorial Luce Beauty dal blog di Alessia Marcuzzi - LoverCarbonara : RT @paolocarlinii: Alessia Marcuzzi dopo aver fatto avanti e indietro per i 2 villaggi 934 volte: #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Dietro questo suo visino dispiaciuto, sì cela la sua volontà di poter abbracciare i protagonisti di questa avventura per i momenti difficili che si vivono in un’esperienza simile. In particolare, la ...Nel corso della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island 2020, condotto da Alessia Marcuzzi, la coppia formata da Gennaro Mauro e Anna Ascione aveva già dato segni di forte squilibrio.