Alba Pontina, la Corte di Appello conferma la modalità mafiosa per i figli di Armando Di Silvio (Di venerdì 25 settembre 2020) Alba Pontina: 'Estorsioni, minacce, auto sfondate, ecco gli anni della guerra criminale sul territorio' 23 giugno 2020 Alba Pontina, l'accusa chiede una condanna a 74 anni di carcere per i figli di ... Leggi su latinatoday (Di venerdì 25 settembre 2020): 'Estorsioni, minacce, auto sfondate, ecco gli anni della guerra criminale sul territorio' 23 giugno 2020, l'accusa chiede una condanna a 74 anni di carcere per idi ...

Latina_Oggi : #Latina. Alba Pontina, sentenza della Corte d'Appello. Resta l'aggravante mafiosa - LatinaCorriere : Alba Pontina, ridotte in Appello le condanne per i 9 imputati - - LatinaBiz : Arresto Di Silvio E' attesa per venerdì 25 settembre la sentenza di appello per il processo Alba Pontina a carico… -