Accordi e Disaccordi, Massimo Cacciari ospite della puntata di venerdì 25 settembre (Di venerdì 25 settembre 2020) Accordi e DisAccordi torna stasera venerdì 25 settembre su canale NOVE con ospite Massimo Cacciari. Continua l’appuntamento su Nove con il programma di interviste Accordi e DisAccordi. Dopo la puntata con ospite Pierluigi Bersani, questa settimana, nella puntata di venerdì 25 settembre alle ore 22:45 su NOVE, a sottoporsi alla serie di domande incalzanti sarà il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Tra i temi discussi in puntata gli scenari che si aprono dopo i risultati delle elezioni regionali e la vittoria del sì al referendum sul taglio dei parlamentari; nonché le relative ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 25 settembre 2020)e Distorna stasera venerdì 25su canale NOVE con. Continua l’appuntamento su Nove con il programma di intervistee Dis. Dopo laconPierluigi Bersani, questa settimana, nelladi venerdì 25alle ore 22:45 su NOVE, a sottoporsi alla serie di domande incalzanti sarà il filosofo ed ex sindaco di Venezia. Tra i temi discussi ingli scenari che si aprono dopo i risultati delle elezioni regionali e la vittoria del sì al referendum sul taglio dei parlamentari; nonché le relative ...

CarlaG13528731 : @IleanaNoIlenia Veramente Accordi e disaccordi va in onda al venerdì se ti riferisci a questa trasmissione - ChiaraM011 : @IleanaNoIlenia Credo che tra tutte le interviste fatte a Beppe (video) quelle ad Accordi&Disaccordi siano sicuramente sul podio - GiadaConte8 : RT @IleanaNoIlenia: Non io che ogni giovedì spero che Luca Sommi e Andrea Scanzi annuncino Beppe come ospite di Accordi&Disaccordi - IleanaNoIlenia : Non io che ogni giovedì spero che Luca Sommi e Andrea Scanzi annuncino Beppe come ospite di Accordi&Disaccordi - Italia_Notizie : Regionali e referendum, Massimo Cacciari ospite ad Accordi&Disaccordi (Nove) venerdì 25 settembre alle 22.45. Con M… -

Ultime Notizie dalla rete : Accordi Disaccordi Accordi e Disaccordi, Pier Luigi Bersani ospite della puntata di venerdì 18 settembre Dituttounpop Accordi e Disaccordi, Massimo Cacciari ospite della puntata di venerdì 25 settembre

Accordi e Disaccordi torna stasera venerdì 25 settembre su canale NOVE con ospite Massimo Cacciari. Continua l’appuntamento su Nove con il programma di interviste Accordi e Disaccordi. Dopo la puntata ...

Calcio, il Lazio contro le Regioni: "All'Olimpico massimo in 1000"

Roma, 24 set. (askanews) - E' scontro tra il Lazio e le altre Regioni sulla proposta al governo di riaprire gli stadi agli spettatori fino a una capienza massima del 25%: la Regione Lazio non è affatt ...

Accordi e Disaccordi torna stasera venerdì 25 settembre su canale NOVE con ospite Massimo Cacciari. Continua l’appuntamento su Nove con il programma di interviste Accordi e Disaccordi. Dopo la puntata ...Roma, 24 set. (askanews) - E' scontro tra il Lazio e le altre Regioni sulla proposta al governo di riaprire gli stadi agli spettatori fino a una capienza massima del 25%: la Regione Lazio non è affatt ...