25 Settembre: Casi COVID in Fvg 719 positivi (+6), 37 nuovi contagi e zero decessi (Di venerdì 25 settembre 2020) Trieste, 25 set – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 719 (6 in più rispetto ieri). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 17 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (350 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 37 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.526: 1.592 a Trieste, 1.494 a Udine, 1.010 a Pordenone e 413 a Gorizia, alle quali si aggiungono 17 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.457, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 690. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 ... Leggi su udine20 (Di venerdì 25 settembre 2020) Trieste, 25 set – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 719 (6 in più rispetto ieri). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 17 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati(350 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 37; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.526: 1.592 a Trieste, 1.494 a Udine, 1.010 a Pordenone e 413 a Gorizia, alle quali si aggiungono 17 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.457, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 690. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 ...

