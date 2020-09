Zlatan Ibrahimovic positivo al Covid (Di giovedì 24 settembre 2020) AGi - "Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodo/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi". Lo comunica il Milan in una nota. L'attaccante svedese è il secondo contagiato in rosa dopo il difensore brasiliano Leo Duarte. Nella lista dei giocatori del Milan convocati da Pioli per la partita contro il Bodo-Glimt manca dunque il nome di Zlatan Ibrahimovic. Un'assenza che certifica l'emergenza 'offensiva' per i rossoneri che potranno contare solo sullo spagnolo Castillejo e sui giovani Colombo e Maldini. Possibile ... Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGi - "è risultatoal tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodo/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi". Lo comunica il Milan in una nota. L'attaccante svedese è il secondo contagiato in rosa dopo il difensore brasiliano Leo Duarte. Nella lista dei giocatori del Milan convocati da Pioli per la partita contro il Bodo-Glimt manca dunque il nome di. Un'assenza che certifica l'emergenza 'offensiva' per i rossoneri che potranno contare solo sullo spagnolo Castillejo e sui giovani Colombo e Maldini. Possibile ...

