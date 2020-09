Una stagione da sfruttare contro la piaga populista (Di giovedì 24 settembre 2020) Più d’un commentatore politico, in queste ore, se ne dice certo: in Italia i “populismi ” sono giunti ai titoli di coda, la vittoria del «Sì» al referendum è il loro canto del cigno. Individuiamo... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 24 settembre 2020) Più d’un commentatore politico, in queste ore, se ne dice certo: in Italia i “populismi ” sono giunti ai titoli di coda, la vittoria del «Sì» al referendum è il loro canto del cigno. Individuiamo...

acmilan : ??? 'We are a quality team' Davide comments on his current form and the new Rossoneri season ??? ??? 'Siamo una squad… - myrtamerlino : Quindi #Suarez passa un esame per ottenere cittadinanza italiana perché 'con 10 milioni a stagione di stipendio non… - LiaCapizzi : Responsabilità e attentati... - Non spiccica na parola. Che livello dovrebbe passare, B1? - Non dovrebbe, deve, pe… - Iozza_Noemi : RT @_elisarcastic: Essere sempre più ansiosa di vedere la stagione per il personaggio di Andrea Manes, che già adoro, è una personalità ed… - chanel87s : RT @thedoctorIies: MA POI IL SENSO DI FAR MORIRE UNA BAMBINA DOVE CAZZO STA? PORCA PUTTANA MA SIETE DEI SADICI DI MERDA VORREI SOLO DARE UN… -