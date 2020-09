Una pizza senza uno spicchio | la nuova idea antispreco di Carlo Cracco

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 settembre 2020) Che reazione avreste se vi servissero una pizza con uno spicchio mancante? Se lo è chiesto Carlo Cracco, lanciando una provocazione: nel suo ristorante in Galleria a Milano per un giorno ha servito pizze ridotte di un terzo, riprendendo le espressioni esterrefatte dei suoi clienti per poi mostrarle a tutti, con un video (che vedete in apertura di questo articolo). Il motivo? Sensibilizzarci a sprecare meno: un terzo è la quantità di cibo che ogni giorno viene buttato nel mondo (pari a circa 1,6 miliardi di tonnellate l’anno).