Un super cashback da 3mila euro per chi usa di più i pagamenti digitali (Di giovedì 24 settembre 2020) (Foto: Ipa)Il piano cashless del governo italiano per combattere l’evasione fiscale e ridurre l’uso del contante a favore di pagamenti tracciabili si accresce di una nuova iniziativa. Si tratta di un nuovo incentivo che andrà a sostituire il vecchio “bonus Befana” con quello che è stato definito come un “super-cashback” che potrà tradursi in un rimborso del valore fino a 3mila euro su dodici mesi. A presentarlo è lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in un intervista rilasciata a La Stampa ha dichiarato che “i 100mila cittadini che useranno maggiormente la carta – cioè faranno più transazioni a prescindere dalla cifra spesa – avranno un rimborso di 3.000 ... Leggi su wired (Di giovedì 24 settembre 2020) (Foto: Ipa)Il piano cashless del governo italiano per combattere l’evasione fiscale e ridurre l’uso del contante a favore ditracciabili si accresce di una nuova iniziativa. Si tratta di un nuovo incentivo che andrà a sostituire il vecchio “bonus Befana” con quello che è stato definito come un “” che potrà tradursi in un rimborso del valore fino asu dodici mesi. A presentarlo è lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in un intervista rilasciata a La Stampa ha dichiarato che “i 100mila cittadini che useranno maggiormente la carta – cioè faranno più transazioni a prescindere dalla cifra spesa – avranno un rimborso di 3.000 ...

fordeborah5 : RT @startup_italia: Conte annuncia il Super cashback: 3mila euro annui per chi usa la carta - startup_italia : Conte annuncia il Super cashback: 3mila euro annui per chi usa la carta - nomoreme : Va ora in onda la gamification del 'piano cashless Italia': 'I 100 mila cittadini che useranno maggiormente la cart… - DeLuciaClemente : Conte annuncia il Super cashback: 3mila euro annui per chi usa la carta - markyieto : @ShopeeID Super Cashback Day #Cashback100RbShopee Oxyzttwvwc -

Ultime Notizie dalla rete : super cashback Conte annuncia il Super cashback: 3mila euro annui per chi usa la carta StartupItalia Conte conferma: “riforma fiscale entro fine anno”

Si stringono i tempi per la riforma fiscale, che vedrà la luce entro fine anno. La conferma è arrivata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in un’intervista alla Stampa, ha spiegato: “Le ...

Il presidente svela la necessità di un progetto innovativo per il futuro

“Dal 1° dicembre è già previsto un cashback del 10% per spese fino a 3.000 euro effettuate con la carta. Poi ci sarà il super-cashback, o bonus befana, si 3.000 all’anno per i 100mila cittadini che si ...

Si stringono i tempi per la riforma fiscale, che vedrà la luce entro fine anno. La conferma è arrivata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in un’intervista alla Stampa, ha spiegato: “Le ...“Dal 1° dicembre è già previsto un cashback del 10% per spese fino a 3.000 euro effettuate con la carta. Poi ci sarà il super-cashback, o bonus befana, si 3.000 all’anno per i 100mila cittadini che si ...