Torino, violinista di 25 anni picchiato dal branco per una sigaretta che non aveva…

Torino, violinista di venticinque anni aggredito e massacrato di botte dal banco per una sigaretta. Indagini in corso per risalire all'identità degli aggressori. Notte di paura a Torino per un violinista venezuelano di 25 anni massacrato di botte da un gruppo di ragazzi (e ragazze) per aver negato ai giovani una sigaretta. Che in effetti, non essendo fumatore, neanche aveva. Il ragazzo ha denunciato l'accaduto alla Polizia. Indagini in corso per risalire all'identità degli aggressori. 

Torino, violinista massacrato di botte dal branco per una sigaretta 

L'episodio è avvenuto intorno alle 3.30 di domenica, in vi Po, nel cuore di ...

