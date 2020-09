Temptation Island: mercoledì entra la nuova coppia formata da Salvo e Francesca. Ecco chi sono (Di giovedì 24 settembre 2020) Temptation Island: mercoledì entra la nuova coppia formata da Salvo e Francesca. entrambi originari della Basilicata, Salvo e Francesca convivono da tre anni a Milano ed entrano in corsa all'interno ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020): mercoledìladambi originari della Basilicata,convivono da tre anni a Milano edno in corsa all'interno ...

Corriere : Ascolti, «Ulisse» batte di nuovo «Temptation Island» sugli spettatori - SirDistruggere : Continua su Temptation Island lo sfoggio delle relazioni tossiche. - repubblica : Alberto Angela con 'Ulisse' batte 'Temptation Island' [aggiornamento delle 13:03] - maurizio_62 : @CorradinoMineo Per lo stesso motivo per cui si continua ad invitare Sgarbi: buttarla in caciara per sottrarre pubb… - Lole180298 : RT @Corriere: Ascolti, «Ulisse» batte di nuovo «Temptation Island» sugli spettatori -