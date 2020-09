‘Temptation Island 8’ | l’opinione di Isa sulla seconda puntata

Leggi su isaechia

(Di giovedì 24 settembre 2020) E’ assolutamente incredibile fino a dove possa arrivare il masochismo delle persone. Incredibile. O è masochismo o è abitudine o è paura di rimanere soli ma guardando Temptation, e questa edizione in particolare, salta proprio all’occhio quanto ci siano persone invischiate in relazioni DI ANNI con dei partner dei quali non hanno alcuna stima, alcuna considerazione, anzi direi che nella maggior parte dei casi li schifano proprio. Gennaro Mauro e Anna Ascione sono l’esempio lampante: in una settimana si sono vomitati addosso le peggio schifezze, hanno tirato fuori i veri pensieri che hanno l’uno sull’altro ( “senza palle figlio di papà‘ ‘mantenuta che non fa un caz*o dalla mattina alla sera‘), si sono trasformati in una succursale dell’agenzia delle entrate facendo vertere TUTTI ...