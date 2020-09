Tegola Milan: Ibrahimovic positivo al Coronavirus (Di giovedì 24 settembre 2020) Doccia fredda per il Milan a poche ore dal match in programma questa sera a S. Siro contro gli svedesi del Bode Glimt, valevole per secondo turno preliminare di Europa League. Il fuoriclasse svedese, Zlatan Ibrahimovic, è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato mercoledì dopo che era stato contagioto il suo compagno di squadra, Duarte. Ora il giocatore dovrà osservare un periodo di isolamento prima di rifare i test per la negativizzazione, e salterà, oltre al match odierno, anche le due prossime sfide di campionato contro Crotone e Spezia. Un brutto colpo, dunque, per i rossoneri che dovranno fare a meno per un po’ del loro attaccante di punta, soprattutto in occasione della partita di questa sera che vale tantissimo. Milan-Bodo/Glimt, probabili formazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 24 settembre 2020) Doccia fredda per ila poche ore dal match in programma questa sera a S. Siro contro gli svedesi del Bode Glimt, valevole per secondo turno preliminare di Europa League. Il fuoriclasse svedese, Zlatan, è risultatoal Covid-19 in seguito al tampone effettuato mercoledì dopo che era stato contagioto il suo compagno di squadra, Duarte. Ora il giocatore dovrà osservare un periodo di isolamento prima di rifare i test per la negativizzazione, e salterà, oltre al match odierno, anche le due prossime sfide di campionato contro Crotone e Spezia. Un brutto colpo, dunque, per i rossoneri che dovranno fare a meno per un po’ del loro attaccante di punta, soprattutto in occasione della partita di questa sera che vale tantissimo.-Bodo/Glimt, probabili formazioni ...

