Stadio Firenze: Commisso e i politici. Con i miei soldi si fa come dico io, se no fate voi con i vostri soldi (Di giovedì 24 settembre 2020) I politici si stanno mettendo avanti sullo Stadio. Allora io dico: mettete voi i soldi, fate come volete, con i migliori architetti del mondo. Con i soldi di Rocco si fanno le cose come voglio io, dice Rocco Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 settembre 2020) Isi stanno mettendo avanti sullo. Allora io: mettete voi ivolete, con i migliori architetti del mondo. Con idi Rocco si fanno le cosevoglio io, dice Rocco

DarioNardella : Un’ottima notizia: arrivano a Firenze 250 milioni di euro per la nuova #tramviafi Libertà-Rovezzano che passerà dal… - FirenzePost : Stadio Firenze: Commisso e i politici. Con i miei soldi si fa come dico io, se no fate voi con i vostri soldi - Dalla_SerieA : Commisso: 'Per vincere come la Juve serve un nuovo stadio' - - infoitsport : Firenze, stadio: 'Franchi a rischio servono lavori urgenti'. Il report che allarma - infoitsport : Commisso: “Senza STADIO la Fiorentina vivacchia e io non sono venuto a Firenze a vivacchiare” -