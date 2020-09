Serie A1 Femminile | la 2a giornata | il programma

(Di giovedì 24 settembre 2020) Andata in archivio la 1adi campionato con risultati più o meno prevedibili, andiamo ad analizzare quella che sarà nel campionato diA1la 2adel massimo torneo e i relativi scontri.A1la 2aInA1la 2ainprevede degli scontri abbastanza interessanti ed altri che potrebbero risolversi con delle sorprese. L’anticipo del sabato sarà quello tra la Vbc Epiù Casalmaggiore e la Delta Despar Trentino, con le cremonesi che vorranno subito riprendersi dalla sconfitta subita contro la Imoco della settimana scorsa e riportare il sereno in casa. Affronteranno però una ...

LFootball_ : ?? SPECIALE #SERIEBFEMMINILE ? Valori condivisi e professionalità: questo il fil rouge del @ravennawoman ?? La stori… - LazioWomen : RT @calciofemita: ?? Margot Gambarotta, @LazioWomen “Vogliamo la Serie A, occorre quindi compiere un piccolo salto mentale, oltre che fisic… - calciofemita : ?? Mister Mancini, @ACPerugiaCalcio: “C’è dispiacere per il risultato, soprattutto perchè in campo ho visto una gran… - calciofemita : ?? Margot Gambarotta, @LazioWomen “Vogliamo la Serie A, occorre quindi compiere un piccolo salto mentale, oltre che… - gpcirronis : Manca poco al 3 ottobre, data d’inizio del campionato di serie A femminile di pallacanestro, dove sarà impegnata la… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Femminile

TUTTO mercato WEB

In Serie A1 Femminile la 2a giornata in programma prevede degli scontri abbastanza interessanti ed altri che potrebbero risolversi con delle sorprese. L’anticipo del sabato sarà quello tra la Vbc Epiù ...Dopo essersi riunito in conferenza dieci giorni fa, il Consiglio Federale FIR, facendo seguito all’approvazione del protocollo per la ripresa dell’attività agonistica nazionale, ha ufficializzato le f ...