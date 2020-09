Report del Consiglio Grande e Generale del 24 settembre – sessione mattina

MinisteroSalute : Pubblicato il report sul monitoraggio #COVID19 per la settimana dal 7 al 13 settembre. “Contagi in aumento e rial… - tiber_h : RT @ChiodiDonatella: NELLA #CINA AMICA DI #DIMAIO SE PARLI DI #DEMOCRAZIA TI CARCERANO Altro arresto. Dopo il magnate dei #media #JimmyLai… - SecondoPaulo : RT @ChiodiDonatella: NELLA #CINA AMICA DI #DIMAIO SE PARLI DI #DEMOCRAZIA TI CARCERANO Altro arresto. Dopo il magnate dei #media #JimmyLai… - boia_er : RT @ChiodiDonatella: NELLA #CINA AMICA DI #DIMAIO SE PARLI DI #DEMOCRAZIA TI CARCERANO Altro arresto. Dopo il magnate dei #media #JimmyLai… - GiovannaDiTroia : RT @ARPALazio: #Ambiente, report quotidiano qualità #aria @roma e @RegioneLazio: #pm10 del 23/9/2020; nessuna centralina ha superato i limi… -

Ultime Notizie dalla rete : Report del

Dire

Ad agosto rigettata richiesta stop a sentenza del Tar (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 set - Sul tavolo del nuovo consiglio dell'Agcom ci sara', tra le altre cose, il nodo delle frequenze 3.4 ...MILANO (Finanza.com) Piazza Affari archivia una seduta volatile che ha visto protagoniste in positivo le banche. Il Ftse Mib ha chiuso a -0,12% a 18.906 punti. Gli investitori continuano a guardare co ...