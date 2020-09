Pignataro Maggiore | la ridotta azzurra dove la bandiera forzista sventola più in alto di tutte

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 settembre 2020) Più rari di un quadrifoglio e quando ne trovi uno è sempre merito di un genius loci, di un demiurgo locale che lo ha propiziato. Parliamo dei posti in cui Forza Italia raccoglie ancora percentuali a due cifre. Già, laberlusconiana è ammainata quasi ovunque, ladsolo due anni fa contendeva ancora il primato a quella leghista. Per trovarne oggi unante sul pennone piùdel centrodestra, bisogna andare in provincia di Caserta, prendere l’uscita autostradale di Capua, imboccare la Casilina e dirigersi a. Qui il demiurgo si chiama Giorgio Magliocca, avvocato quarantenne, sindaco per la terza volta (non consecutiva, ovviamente) e talmente scafato da essere riuscito a farsi eleggere presidente dai consiglieri ...