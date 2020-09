Nero a metà 2 | stasera su Rai1 gli episodi 5 e 6 | anticipazioni

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 settembre 2020)a metà 2 tornasu, alle 21:25, con Claudio Amendola nei panni dell'ispettore Carlo Guerrieri e con gli5 e 6: lea metà 2 tornasu, alle 21:25, con gli5 e 6 e naturalmente con nuovi casi per l'ispettore Carlo Guerrieri, ancora interpretato da Claudio Amendola. Che sarà naturalmente affiancato dai suoi compagni d'avventura, a cominciare dall'ambizioso Malik Soprani, interpretato da Miguel Gobbo Diaz. Ledella puntata intitolata Quello che resta raccontano che vengono ritrovati dei vestiti in un cortile di una scuola, accompagnati da una scritta che non prelude a nulla di buono. Gli abiti appartengono infatti ad un ...