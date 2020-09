Mancato rispetto norme anti-Covid: Fienga inibito un mese (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo il caso Diawara, che ha portato alla sconfitta a tavolino per 3-0 nella prima giornata di campionato con l’Hellas Verona, la Roma si trova a dover fare i conti con un’altra gatta da pelare. Questa mattina, il CEO del club giallorosso Guido Fienga e il dottor Manara, insieme all’avvocato Conte, si sono presentati al … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) Dopo il caso Diawara, che ha portato alla sconfitta a tavolino per 3-0 nella prima giornata di campionato con l’Hellas Verona, la Roma si trova a dover fare i conti con un’altra gatta da pelare. Questa mattina, il CEO del club giallorosso Guidoe il dottor Manara, insieme all’avvocato Conte, si sono presentati al … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Tribunale della FIGC ha deciso dopo il processo sul caso del mancato rispetto del protocollo per il Covid, durante Napoli-Roma del 5 luglio. Continua il periodo molto difficile in casa della Roma.

