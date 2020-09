Lorenzo Crespi | la rivelazione su Adua Del Vesco | “Proteggetela”

Leggi su chenews

(Di giovedì 24 settembre 2020), tramite la sua pagina Twitter, ha deciso di parlare della tremenda storia diDele le sue rivelazioni sono davvero incredibili: “Proteggetela.“Del, Fonte foto: Instagram (@1971; @.del.)Continua a far parlare l’incredibile storia raccontata daDelall’interno del ‘Grande Fratello Vip‘ che ha sconvolto l’intero pubblico e non solo; in merito alla questione si è espresso anchee con parole forti ha spiegato: “Proteggetela“. La nuova edizione ...