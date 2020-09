LIVE – Sorteggio tabelloni principali Roland Garros 2020 (DIRETTA) (Di giovedì 24 settembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA testuale in occasione del Sorteggio per il tabellone principale del Roland Garros 2020, evento in programma dal 27 settembre all’11 ottobre. Novak Djokovic e Rafael Nadal in evidenza come prime due teste di serie del torneo, Matteo Berrettini leader del gruppo azzurro a Parigi. Sportface.it accompagnerà i propri lettori mediante un LIVE scritto, nella giornata di giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 18.00. Segui il LIVE su Sportface.it IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA 18.04 – Parla il presidente della Federazione tennistica francese: “Le parole d’ordine per il Roland Garros saranno responsabilità e resilienza”. 18.00 – ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Ile latestuale in occasione delper il tabellone principale del, evento in programma dal 27 settembre all’11 ottobre. Novak Djokovic e Rafael Nadal in evidenza come prime due teste di serie del torneo, Matteo Berrettini leader del gruppo azzurro a Parigi. Sportface.it accompagnerà i propri lettori mediante unscritto, nella giornata di giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 18.00. Segui ilsu Sportface.it IL MONTEPREMI AGGIORNA LA18.04 – Parla il presidente della Federazione tennistica francese: “Le parole d’ordine per ilsaranno responsabilità e resilienza”. 18.00 – ...

