Il rettore Oliviero e il caso Suarez: «Ho rapporti con la Juventus, ho solo dato un consiglio a un conoscente»

Il Corriere della Sera è il quotidiano che decisamente sta raccontando meglio la vicenda di Perugia. La cronista Fiorenza Sarzanini ha scritto prima degli altri del filone della corruzione – Il Giornale scrive che il procuratore capo Cantone si è arrabbiato per la fuga di notizie – e ha individuato chi è il personaggio pubblico di Perugia che ha messo in contatto la Juventus con l'Università per gli Stranieri. Si tratta di Maurizio Oliviero rettore dell'Università Statale di Perugia. Oggi c'è un suo virgolettato sull'edizione cartacea del Corriere della Sera in cui rivela anche di una sua telefonata con Paratici successiva all'esame di Suarez. In mattinata nel rilascia una anche all'edizione on line. «Ho svolto un ruolo ...

